Homem é preso por descumprir medida protetiva contra a cunhada em Manaus

Um homem de 20 anos, foi preso por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria contra a cunhada de 36 anos. A prisão ocorreu no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, titular da unidade especializada, o infrator tinha uma rixa com seu próprio irmão, esposo da vítima. Em decorrência dessa desavença, ele ameaçou matá-la no lugar do irmão.

“A vítima compareceu a esta especializada no dia 18 de junho deste ano para comunicar que possuía uma medida protetiva contra seu cunhado desde fevereiro de 2024, mas que o mesmo vinha descumprindo com frequência a ordem judicial”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, na noite anterior, o autor foi à residência da vítima para ameaçá-la com um pedaço de madeira e a empurrou, ocasião em que proferiu ameaças e ofensas contra ela.

Com base nisso, os policiais realizaram diligências e conseguiram efetuar a prisão do infrator no bairro Cidade de Deus.

Procedimentos

Ele responderá por descumprimento de medida protetiva, ameaça e injúria e ficará à disposição da Justiça.

