Aeroporto de Manaus volta a ter voos para Portugal a partir de novembro

A companhia aérea portuguesa TAP anunciou, nesta quarta-feira (26), a retomada dos voos entre Lisboa e Manaus (AM). A operação será realizada em três frequências semanais – segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira – com escala em Belém. O primeiro voo está marcado para o próximo dia 4 de novembro.

A TAP já tinha voado para Manaus entre 2014 e 2016. Com o regresso deste voo, a companhia marca presença em 13 capitais e atinge o número de 15 rotas no Brasil (13 para Lisboa e duas para Porto).

Os bilhetes para os voos entre Lisboa e Manaus já estão disponíveis em flytap.com e nas agências de viagens, com preços promocionais de ida e volta a partir de US$ 649 com taxas incluídas.

Em nota, Luís Rodrigues, executivo-chefe da TAP, disse que a retomada do voo para Manaus “é mais um sinal” de que a empresa vai continuar a investir no desenvolvimento das operações no país. Com a rota lançada recentemente para Florianópolis, a aérea deve terminar o ano com, pelo menos, 15 rotas para o Brasil, “números recordes da companhia no país”, disse.

Segundo Karen Strougo, diretora-presidente da Concessionária dos Aeroportos da Amazônia, a chegada da TAP a Manaus representa uma etapa importante na melhoria da conectividade do Amazonas com a Europa.

Durante o verão europeu, apesar da suspensão temporária dos voos para Porto Alegre, a TAP oferece 95 voos semanais para o Brasil, uma média de 13 voos por dia, com saídas de 13 capitais de Estados brasileiros.

*Com informações do Valor Econômico

