Monitor aponta diminuição de áreas afetadas pela seca no AM

Manaus (AM) – O Monitor de Secas do Serviço Geológico do Brasil (SGB) apontou que houve um recuo na severidade da seca entre abril e maio de 2024 no Amazonas. Os dados apontaram que a área afetada pela seca grave no estado diminuiu de 31% para 28%. Mas, o Amazonas ainda enfrenta seca extrema em 5% de seu território.

Ainda de acordo com o monitor, o estado registrou seca em 100% de seu território entre novembro de 2023 e maio de 2024, pela primeira vez desde sua inclusão no sistema de monitoramento em dezembro de 2022.

O norte do Brasil apresentou a maior intensidade da seca em comparação com outras regiões geopolíticas do país, com 2% da área sob seca extrema e 15% sob seca grave. Além do Amazonas, os estados do Pará e Roraima também registraram diminuição na extensão da seca entre abril e maio.

Acre, Distrito Federal e Roraima também registraram seca em 100% de seus territórios em maio de 2024.

