Presidente da Bolívia ordena que general suspenda ação militar e pede mobilização popular

O presidente boliviano, Luis Arce, exigiu nesta quarta-feira (26) que o general Juan José Zuniga desmobilize os soldados que tomaram a praça central da capital.

Ele afirmou que o país está sofrendo uma tentativa de golpe.

“Aqui estamos o governo nacional com todos os seus ministros, firmes, com o nosso vice-presidente, firmes aqui na Casa Grande (prédio do governo) para enfrentar qualquer tentativa de golpe, qualquer tentativa que ameace a nossa democracia. O povo boliviano é chamado hoje: Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado, em favor da democracia”, adicionou.