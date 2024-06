Homem vai parar na UTI após beber iogurte com ‘Boa noite, Cinderela’

São Paulo (SP) – A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão de Alex Albert Giovanni da Silva, após ele ser identificado como o suspeito de “batizar” um iogurte com alguma substância química, usada por ele para dopar um homem, de 39 anos, e em seguida roubá-lo no crime conhecido como “boa noite Cinderela”.

A ingestão da substância, misturada à bebida láctea, fez com que a vitima, cuja atividade consta em registros da polícia como estagiário, ficasse quatro dias internada, inconsciente, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Doutor Benedicto Montenegro.

O crime ocorreu na casa da vítima, na zona leste paulistana, após ela e Alex voltarem de um bar, no qual se encontraram por meio de um aplicativo de namoro, no último dia 16.

A câmera de monitoramento de um mercado do bairro Vila Prudente, mostra o homem e o criminoso conversando, por volta das 7h30, enquanto Alex pega um iogurte na geladeira.

Após isso, ambos foram para a casa da vítima.

Iogurte e roubo

Na residência, o estagiário bebeu o iogurte, já batizado. Ele não sabe como o Alex teria injetado, ou colocado a substância no produto.

Essa é a última lembrança que ele tem, porque perdeu a consciência logo em seguida.

A câmera de monitoramento da rua onde a vítima mora mostra Alex, por volta das 10h30, colocando três malas de viagem na calçada, além de uma TV de 50 polegadas.

As bagagens estavam cheias de objetos da vítima, como 50 peças de roupa e joias. O criminoso também roubou um celular de alto padrão e o cartão bancário do estagiário.

Alex levou os itens roubados até uma pensão, no bairro do Belém, ainda na zona leste, onde permaneceu hospedado até o início dessa semana.

Dias na UTI

A irmã do estagiário o encontrou em casa, inconsciente, ainda no dia do roubo.

Ela solicitou socorro ao irmão, que foi encaminhado ao hospital, em estado grave. A vítima recobrou a consciência somente quatro dias após o falso encontro amoroso. Ela passa bem, teve alta e já prestou depoimento na delegacia.

Fontes policiais que acompanham o caso afirmaram ao Metrópoles terem ido à pensão do Belém, mas Alex já havia saído do local, levando os itens roubados.

O 42º DP (Parque São Lucas) aguarda resultados de exames toxicológicos, para saber qual substância foi usada no crime, e segue nas buscas pelo criminoso. Ele já foi indiciado por estupro e roubo, no Rio de Janeiro, em ocasiões anteriores

*Com informações do Metrópoles

