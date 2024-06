Ao todo, as equipes policiais cumpriram 30 mandados de prisão

Manaus (AM) – A Operação Diligens deflagrada nesta pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultou na prisão de 29 homens por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes em Manaus e diversos municípios do Estado.

Ao todo, as equipes policiais cumpriram 30 mandados de prisão, abrangendo prisões preventivas e sentenças penais condenatórias.

Vídeo:

Polícia prende 29 homens por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes no Amazonas

Mais informações sobre a operação serão repassadas durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27).

*Matéria em atualização

