Padrasto é preso por obrigar enteada de 9 anos a trabalhar em curral de porcos sob ameaças no AM

A vítima limpava o curral dos porcos e os tratava, e se caso não cumprisse com as tarefas, era agredida fisicamente

Apuí (AM) – Um homem de 38 anos, foi preso, nesta quarta-feira (26), por por maus tratos contra sua enteada de 9 anos. A prisão ocorreu na zona rural de Apuí, interior do Amazonas. Segundo a polícia, a denúncia foi feita pela gestão da escola onde a criança estuda, após ela aparecer no local com hematomas por todo o corpo e falta higienização adequada.

“O Conselho Tutelar do município também foi acionado para acompanhar o caso, e de pronto, instauramos um Inquérito Policial (IP) para apurar o que estava acontecendo. Também solicitamos exame de corpo de delito na vítima que constataram as lesões sofridas”, disse o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP.

Segundo o delegado, as investigações apontaram que a vítima trabalhava antes do colégio, limpando o curral dos porcos e os tratando, e se caso não cumprisse com as tarefas, ela era agredida fisicamente pelo autor.

“Antes de sair em diligências para prender o indivíduo, soubemos que na segunda-feira (24/06), a vítima não compareceu no ambiente escolar porque não conseguiu terminar o trabalho a tempo, e acabou perdendo o ônibus escolar”, falou.

Ainda de acordo com o delegado, diante de todas as circunstâncias apresentadas e, também, devido à gravidade dos fatos, as equipes das Polícias Civil e Militar foram à residência da vítima e efetuaram a prisão em flagrante do infrator.

“A genitora da vítima também tinha conhecimento da ação e apoiava o companheiro, por isso ela responderá por falta de comunicação de violência contra criança e adolescente”, explicou.

O homem responderá por maus tratos e ficará à disposição da Justiça.

