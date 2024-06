David Almeida e Amom seguem na disputa pela liderança em pesquisa para Prefeitura de Manaus

No cenário estimulado, David foi mencionado por 27,4% e o atual deputado federal Amom Mandel é o segundo com 21,4

Manaus (AM) — O atual prefeito e pré-candidato David Almeida (Avante) e o deputado federal e pré-candidato Amom Mandel (Cidadania) seguem disputando pela liderança dos corações dos manauaras nas eleições à Prefeitura de Manaus. Em nova pesquisa divulgada pelo instituto Direto ao Ponto Pesquisas, nesta quinta-feira (27), no cenário estimulado, David foi mencionado por 27,4% e o atual deputado federal Amom Mandel é o segundo com 21,4%.

Em terceiro lugar no desempenho aparece o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade (União Brasil) com 13,4%, em quarto lugar, o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) pontua 11,9%, seguido do ex-deputado Marcelo Ramos (PT) com 6,3%, em sexto lugar Wilker Barreto (Mobiliza) aparece com 3,0% e em último lugar Maria do Carmo Seffair (Novo) com 2,4%.

Os eleitores que não souberam ou não responderam somam 5,8%, e aqueles que pretendem votar em branco ou anular o voto são 8,4%.

Em ambos os cenários, tanto na pesquisa espontânea, onde os eleitores manifestam suas preferências sem sugestões prévias, quanto na estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, David aparece à frente na corrida eleitoral.

Cenário espontâneo

Na indagação ao eleitor sem expor os nomes dos candidatos, David Almeida lidera, com 13,1% das menções, seguido por Amom Mandel com 8,7%. Roberto Cidade e Capitão Alberto Neto aparecem com 6,5% e 3,0%, respectivamente. Marcelo Ramos tem 1,6%, Maria do Carmo Seffair 0,8%, e Wilker Barreto 0,5%.

Uma parcela significativa de 61,2% dos eleitores ainda não soube ou não quis responder, enquanto 3,1% optaram por branco ou nulo, e outros candidatos somam 1,5%.

Rejeição dos candidatos

O levantamento também mediu a rejeição dos pré-candidatos. O pré-candidato Marcelo Ramos aparece com a maior rejeição entre os eleitores com 56,3%. Ramos mantém o posto de mais rejeitado pelos manauaras, nas três últimas pesquisas divulgadas nesta semana.

Após Marcelo Ramos, David Almeida é o segundo mais rejeitado com 46,5% dos eleitores afirmando que não votariam neles de jeito nenhum. Wilker Barreto tem uma rejeição de 38,0%, Capitão Alberto Neto de 32,3%, Roberto Cidade de 29,2%, Maria do Carmo Seffair de 25,6%, e Amom Mandel de 24,7%.

Crescimento

Em comparação com os resultados da pesquisa do Direto ao Ponto realizada em maio, David Almeida e Roberto Cidade registraram um crescimento.

David Almeida aumentou suas intenções de voto em 2,9%, enquanto Roberto Cidade apresentou um crescimento de 0,9%.

Outro ponto importante a destacar é que Roberto Cidade assumiu a terceira colocação na disputa, ultrapassando Capitão Alberto Neto.

Queda

Já Amom e Capitão Alberto Neto, em comparação aos números de maio, estão em curva de queda.

Amom registrou uma redução de 1,4% nas intenções de voto, enquanto Capitão Alberto Neto apresentou uma queda de 0,3%.

Dados da Pesquisa

O Direto ao Ponto Pesquisas ouviu, presencialmente, 830 eleitores em Manaus, nas seis zonas eleitorais, entre os dias 21 e 24 de junho. A margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o Nº AM-05732/2024.

