KFC inaugura primeira loja da região Norte em shopping de Manaus

Manaus (AM) – Nesta quinta-feira (27), o KFC (Kentucky Fried Chicken) inaugurou sua primeira unidade da Região Norte, no Manauara Shopping. O empreendimento amazonense é reconhecido por abrigar marcas nacionais e internacionais de destaque.

Considerada uma das maiores empresas de alimentação da América Latina e dos Estados Unidos, a franquia está instalada na praça de alimentação do shopping, com um cardápio que inclui o clássico balde de frango e molhos exclusivos. Além disso, a rede oferece opções como sanduíches, snacks e sobremesas.

A gerente de marketing do Manauara Shopping, Karla Henderson, destaca que o mall tem se consolidado como referência, por oferecer um mix de operações diversificado. “Esta inauguração amplia nossa oferta gastronômica e eleva ainda mais o padrão do empreendimento. Grandes franquias como o KFC não só proporcionam sabor, mas uma experiência única, fortalecendo ainda mais nossa proposta de excelência”, destaca.

Administrado pela ALLOS, o Manauara Shopping chegou aos seus 15 anos como um dos principais destinos de compras e lazer na região Norte. Com um total de 47 mil m² de área locável distribuídos por quatro pisos e 234 lojas, o empreendimento recebeu, reforços importantes neste ano, como Lego, Santo Gelatto e Gocoffee. O shopping aguarda, para este ano, mais inaugurações de marcas renomadas como a Ray-Ban, líder mundial em óculos de sol e de grau, além da Lez a Lez, marca referência em moda praia urbana do Brasil.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício. Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 10 lojas âncoras, conta com uma ampla oferta de lazer com salas de cinema UCI, o Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares. O Manauara Shopping possui o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 62 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.

