Brasil conquista bronze na Copa do Mundo de tiro esportivo

Rio de Janeiro (RJ)- Felipe Wu, Philipe Chateaubrian e Roberto Gomes conquistaram a medalha de bronze na prova de Pistola de Ar 10m Equipe Masculino da ISSF World Cup Rifle/Pistol Rio de Janeiro.

Na disputa do terceiro lugar, o trio brasileiro venceu a Argentina por 16 a 2. Já na decisão da medalha de ouro, Alemanha e Irã fizeram um confronto equilibrado, mas os alemães levaram a melhor no final e fecharam a série em 16 a 10.

O Brasil garantiu sua primeira medalha na Copa do Mundo, que está sendo realizada no Centro Militar de Tiro Esportivo (CMTE), no Rio, com um excelente trabalho de equipe, regularidade e precisão.

“Com certeza, nosso entrosamento foi fundamental. Estou muito feliz com nossa conquista, uma sensação de alegria e gratidão a Deus porque a gente sempre treina, busca e sonha em ganhar uma medalha numa competição da ISSF. E por ser no Brasil é um sentimento de enorme felicidade, quase que indescritível. Também destaco a presença do Felipe Wu, que há bastante tempo vem acompanhando nosso crescimento, é um exemplo como atleta e nos auxilia nos treinamentos. Suas dicas foram fundamentais para nossa união e para conseguir nosso objetivo”, disse Philipe Chateaubrian.

Medalha de prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016 no mesmo local da Copa do Mundo, a experiência do paulista Felipe Wu foi decisiva na disputa com os argentinos.

“Estou muito feliz em competir novamente aqui e ganhar uma medalha na Copa do Mundo. Infelizmente o meu rendimento na fase de classificação não foi tão bom, mas na decisão do bronze tive uma boa performance e pude ajudar melhor a equipe. Além disso, é uma competição diferente, mostramos que estamos bem entrosados e conseguimos ajudar um ao outro”, analisou Felipe.

Estreante na Copa do Mundo, Roberto Gomes estava bastante emocionado com a conquista e espera que seja a primeira de muitas medalhas.

“É uma satisfação muito grande, a ficha ainda não caiu de tão inédita que é essa conquista. Vou continuar treinando, correndo atrás e que venham mais medalhas. Faço questão de dedicar essa medalha a minha esposa, que sempre me ajuda e apoia em todos os momentos, e a todas as pessoas que me incentivam diariamente”, completou.

Após os três primeiros dias de competição, a Alemanha lidera o quadro de medalhas, com quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze (sete no total). Em segundo está o Irã, com uma de ouro, uma de prata e duas de bronze (quatro no total). A ISSF World Cup Rifle e Pistola Rio de Janeiro é uma realização da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), do Exército Brasileiro, da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), da Sellier&Bellot e da ECOS Turismo.

