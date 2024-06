Praias escondidas: Conheça cinco paraísos secretos do Brasil

Brasil é famoso por suas praias paradisíacas, com destinos icônicos e super famosos como Copacabana, Jericoacoara e Florianópolis, que atraem a cada ano turistas do mundo todo.

No entanto, além desses pontos turísticos consagrados, o país esconde tesouros naturais menos conhecidos, longe de olhares curiosos, que oferecem beleza e tranquilidade incomparáveis.

Pensando nisso, nesse artigo, vamos explorar cinco praias brasileiras ainda pouco exploradas, perfeitas para quem busca um refúgio mais sossegado e autêntico. Confira.

1. Praia de Taipu de Fora (BA)

Localizada na incrível Península de Maraú, na Bahia, a Praia de Taipu de Fora (chamada comumente de “Taipus”) é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e do mar.

Famosa por suas piscinas naturais que se formam durante a maré baixa, a praia oferece uma experiência única de mergulho e snorkeling em águas cristalinas, repletas de peixes e barreiras de corais. Para quem não gosta de mergulhar, é possível aproveitar a extensão das piscinas apenas para tomar um banho gostoso.

A areia dourada e os extensos coqueirais complementam o cenário paradisíaco, criando um ambiente perfeito para relaxar e aproveitar a beleza natural da região.

Com infraestrutura turística modesta, incluindo algumas pousadas charmosas como a Pousada Taipú de Fora e restaurantes que servem pratos especialíssimos da culinária baiana (O Cajueiro é um dos destaques), Taipu de Fora mantém um charme rústico que encanta os visitantes.

2. Praia do Patacho, Porto de Pedras (AL)

No estado de Alagoas, a Praia de Patacho, em Porto de Pedras, é um destino imperdível para quem ama relaxar e renovar energias com sossego e tranquilidade em frente ao mar.

Localizada na famosa Rota Ecológica, entre os municípios de São Miguel dos Milagres e Japaratinga, essa praia é um dos segredos mais bem guardados da região. A vantagem é que super reservada, ao contrário de outros destinos “massificados” do estado, como as praias de Maragogi. O destino é ideal para quem viaja a dois, em busca de um lugar para passar dias de tranquilidade absoluta.

A principal atividade a fazer na Praia do Patacho é mesmo aproveitar o dia dando um mergulho nas suas águas mornas e esverdeadas, sob o sol constante. Quando a maré está baixa, é possível aproveitar a formação de piscinas naturais sobre os arrecifes.

A tranquilidade do local é garantida pela baixa densidade turística. Aliás, as praias não possuem muita infraestrutura, pelo qual é importante levar a própria comida. As hospedagens na Praia do Patacho são simples e super intimistas. Há opções de chalés e pousadas. A Alameda Lounge é um dos destaques.

3. Praia de Lagoinha do Leste, Florianópolis (SC)

Em Florianópolis, a Praia de Lagoinha do Leste se destaca pela sua beleza selvagem e isolamento. Acessível apenas por trilha ou barco, essa praia exclusiva é um verdadeiro santuário ecológico, com uma combinação impressionante de mar, lagoa e montanhas.

A trilha mais famosa, que sai da Praia do Matadeiro, leva cerca de duas horas de caminhada intensa (entre pedras e subida bem íngreme com muitas escadarias em chão de terra), mas a vista recompensadora faz o esforço valer a pena. É para fazer bem devagar, parando para descansar e tirar fotos, admirar a vegetação e os animais. É conhecida como “Trilha da Magia”.

A praia é ideal para quem busca um dia de aventura e contato direto com a natureza. Sem infraestrutura turística, Lagoinha do Leste oferece uma experiência rústica e autêntica, onde os amantes do camping podem armar suas barracas e apreciar a beleza intocada do local, porém cientes de que não há serviços próximos.

O mar agitado é propício para o surfe, e a lagoa, situada no meio da praia, é perfeita para um banho relaxante após a caminhada. Só é preciso ir preparado e sempre em grupo.

As praias próximas que oferecem opções de hospedagem são Praia Açores, Praia da Armação e Pântano do Sul.

4. Praia do Sancho, Fernando de Noronha (PE)

Embora o Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha seja um destino conhecido mundialmente por suas praias paradisíacas e os melhores hoteis do brasil, a Praia do Sancho ainda é um tesouro relativamente desconhecido para muitos turistas.

Eleita em várias ocasiões como “a melhor praia do mundo” em votação feita entre uma comunidade de viajantes experientes, Sancho é uma praia remota acessível por trilhas e escadarias encravadas que descem um paredão com mais de 50 m de altura no Morro dos Dois Irmãos, proporcionando uma vista panorâmica espetacular.

Outra opção para visitar a praia é através de uma das embarcações autorizadas da reserva. Além do ingresso que é necessário pagar para visitar o parque (R$179 para brasileiros), o passeio de barco custa em torno de R$400, e inclui um roteiro completo pelas praias do paradisíaco arquipélago brasileiro e um serviço de bordo diferenciado com opções gastronômicas locais.

Com águas turquesas transparentes, areias clarinhas e ricas em vida marinha, a Praia do Sancho é um destino imperdível para os amantes de mergulho e os esportes aquáticos. A fauna marinha, incluindo tartarugas, golfinhos e uma variedade de peixes coloridos, torna cada mergulho uma experiência inesquecível.

A preservação ambiental rigorosa da ilha garante que a beleza natural do Sancho permaneça intocada, oferecendo um verdadeiro paraíso para os visitantes.

5. Praia de Lopes Mendez, Ilha Grande (RJ)

A Praia de Lopes Mendes, localizada em Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, costuma ser considerada uma das praias mais bonitas do Brasil.

Com sua extensa faixa de areia branca e fina, águas turquesas e ondas perfeitas para o surfe, Lopes Mendes é um verdadeiro paraíso remoto para os amantes da natureza e dos esportes aquáticos.

Rodeada por vegetação exuberante da Mata Atlântica, a praia oferece um ambiente tranquilo e intocado, ideal para quem busca um refúgio longe do barulho da cidade. A ausência de construções e a preservação natural do local contribuem para a sua atmosfera selvagem e deserta.

Apesar de sua beleza cativante, a Praia de Lopes Mendes ainda é relativamente pouco conhecida, em grande parte devido à sua acessibilidade limitada.

Brasil é famoso por suas praias paradisíacas Foto: Divulgação

Para chegar a este tesouro escondido, os visitantes precisam pegar um barco ou uma lancha para a Praia do Pouso e, de lá, enfrentar uma trilha de dificuldade média, de mais ou menos uma hora e meia através da floresta.

Outra opção mais comum é pegar um barco ou taxiboat partindo do centro de Angra até a Vila do Abraão. De lá, resta uma trilha leve que chega a um dos extremos da Lopes Mendes. Do extremo oposto da praia, o cenário é ainda mais bonito: rios com água doce e rochas onde é possível observar peixes, arraiais e lulas.

Ambas as jornadas, embora desafiadoras, garantem que a praia permaneça preservada e menos frequentada, mantendo sua essência intocada e exclusiva. Aliás, a praia não possui infraestrutura turística (restaurantes ou banheiros), apenas alguns vendedores vendendo lanches e bebidas, além de serviços de aluguel de pranchas.

Aqueles que se aventuram até Lopes Mendes são recompensados com uma experiência única e inesquecível, em um dos recantos mais puros e serenos do litoral brasileiro.

Conclusão

Explorar as praias menos conhecidas do Brasil é uma oportunidade única de descobrir recantos paradisíacos que sem vestígios humanos ainda mantêm sua autenticidade e beleza natural.

Essas cinco praias — Praia de Taipu de Fora, Praia do Patacho, Praia de Lagoinha do Leste, Praia do Sancho e Praia Lopes Mendes — oferecem experiências inesquecíveis para aqueles que desejam fugir do óbvio e se conectar com a natureza de maneira profunda e genuína.