Polícia procura dono de cadela que foi deixada morta em via pública de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas informou que as investigações sobre a morte de uma cadela da raça Rottweiler estão em curso e pede o apoio da população para localizar o responsável pelo crime. O animal foi encontrado sem vida na quinta-feira (20) no conjunto Boas Novas, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo a delegada Juliana Viga, titular da unidade especializada, o animal foi descartado em um terreno, amarrado dentro de uma sacola.

“O laudo de necropsia indicou que a cadela foi agredida e sofreu várias fraturas. Ela estava grávida e morreu por asfixia mecânica”, detalhou a delegada.

Denúncias podem ser feitas para ajudar a localizar o responsável pelo crime.

Quem tiver alguma informação sobre a identidade do autor do crime, pode entrar em contato por meio do número (92) 99432-6429, que é o disque-denúncia da Dema, além do 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Garantimos o sigilo da identidade do denunciante”, assegurou a delegada.

*Com informações da assessoria

