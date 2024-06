Políticos de todo o Brasil confirmam presença no Festival de Parintins 2024

O Festival Folclórico de Parintins, uma das maiores celebrações culturais do Brasil, ganhará ainda mais destaque este ano com a presença de importantes figuras políticas. Mais de 30 autoridades, incluindo ministros de Estado e parlamentares, estão previstas para desembarcar no Amazonas nos próximos dias para prestigiar a 57ª edição do maior festival cultural a céu abeto do planeta. Todos os convidados foram chamados a prestigiar o evento pelo Ministro do Turismo, Celso Sabino e pelo deputado federal Saullo Vianna (União-AM), refletindo a crescente importância do festival no cenário nacional.

De acordo com o Ministério do Turismo, entre as autoridades que confirmaram presença na festa na comitiva oficial do governo federal estão os Ministros do Turismo, Celso Sabino (União-PA), das Cidades, Jaider Filho, das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), e do TCU, Jonathan de Jesus (Republicanos-RR).

Entre os parlamentares que marcarão presença estão os senadores Marcelo Castro (MDB-PI) e Davi Alcolumbre (União-AP), além dos deputados federais Elmar Nascimento (União-BA), líder do União Brasil na Câmara, Clodoaldo Magalhães (PV-PE), Júnior Ferrari (PSD-PA), e Zeca Dirceu (PT-PR). Também está confirmada a presença do presidente da Infraero, Rogério Barzellay.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, também deve se juntar aos milhares de turistas que vão a Parintins para celebrar a cultura amazônica. Lira, que é uma figura central na política nacional, traz consigo a importância de reconhecer e apoiar eventos culturais que fortalecem a identidade brasileira.

O governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade-AP), completa a lista de ilustres convidados. Sua presença simboliza a união dos estados da Amazônia em torno de suas tradições culturais e fortalece os laços regionais.

Segundo o cerimonial do Ministério, muitas autoridades decidiram ir a Parintins, mas sem fazer parte da comitiva oficial. Todos os convites partiram do Ministério do Turismo e do deputado federal Saullo Vianna, que em 2023 levou o hoje Ministro do Turismo, Celso Sabino, ao festival. Sabino se tornou um apoiador e apaixonado pelo evento, e este ano contribuiu ainda mais, compondo uma toada para o Boi Caprichoso.

*Com informações da assessoria

