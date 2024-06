VÍDEO: Motorista de carreta fica presa às ferragens em acidente na Bola da Suframa em Manaus

Uma mulher ficou presas as ferragens após acidente entre carretas, nesta sexta-feira (28), na avenida Mandi, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

Uma das carretas bateu na traseira do outro veículo do mesmo tipo, após a colisão a motorista ficou com as pernas presa nas ferragens.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirar a mulher do veículo. Mas de acordo com testemunhas, ela foi retirada da carreta por populares que passavam pelo local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi acionado para socorrer a vítima que teve ferimentos leves.

