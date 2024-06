Dupla é presa por tráfico de drogas no Amazonas

O caso ocorreu no Centro de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas

Dois homens identificados como Edmar Lima Batista, de 24 anos, e Washington Batista dos Santos, de 19 anos, foram presos nesta quarta-feira (26), por tráfico de drogas e associação para o tráfico no Centro de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas. Eles também são investigados pelo crime de tortura.

Conforme o delegado Everaldo Carneiro, da 47ª DIP, a equipe policial estava investigando denúncias sobre o comércio de drogas praticado pelos indivíduos, no Centro do município.

“Então montamos campana no local e confirmamos as denúncias. Além disso, um primo de Washington relatou que teria sido torturado por este e mais dois homens em virtude de dívida do tráfico”, disse.

Segundo o delegado, em depoimento, Washington relatou que a droga era só sua e Edmar Lima não sabia da existência da droga, com objetivo de desqualificar o crime de associação para o tráfico.

Procedimentos

Edmar Lima Batista e Washington Batista dos Santos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

