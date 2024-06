Saullo vianna pede ao ministro antecipação de medidas de mitigação contra seca no Amazonas

Entrega do documento aconteceu durante a cerimônia de entrega de veículos do programa MOBSUAS

Brasília (DF) – O deputado Saullo Vianna (União-AM), em nome de toda a bancada federal do Amazonas, entregou pessoalmente ao ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, um ofício solicitando que o ministério antecipe, assim como no ano passado, suas ações de combate à seca extrema prevista para atingir a região amazônica em 2024.

A entrega do documento aconteceu durante a cerimônia de entrega de veículos do programa MOBSUAS na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na manhã desta sexta-feira (28). O evento marcou a entrega de veículos destinados a melhorar a mobilidade e o atendimento socioassistencial de 26 municípios, reforçando o compromisso do governo federal com o bem-estar da população mais vulnerável.

No ofício, Vianna e outros parlamentares destacaram a previsão científica de que a seca deste ano deve atingir uma área ainda maior que a do ano passado, com potencial de se prolongar até o fim do primeiro semestre de 2025. Esta situação agravaria a tragédia humana e ambiental na Amazônia, além de afetar o clima em outras partes do país.

“É essencial que antecipemos as ações preventivas para minimizar os impactos dessa seca extrema que se aproxima. Nossa prioridade é garantir a segurança alimentar e o bem-estar das populações indígenas, extrativistas e ribeirinhas do Amazonas,” enfatizou Saullo Vianna.

Para mitigar os impactos, o documento solicita diversas ações preventivas, incluindo a distribuição de mais de 20 mil cestas de alimentos pelo MDS, o repasse de R$ 8,12 milhões pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para os 1.103 produtores do Amazonas cadastrados no programa, e a unificação do calendário de pagamento do Bolsa Família durante o período de secas para um único dia de recebimento.

“Sabemos que apoio do governo federal é crucial para que possamos enfrentar os desafios impostos por essa estiagem severa. Seguindo a determinação do presidente Lula, continuaremos trabalhando juntos para assegurar que as ações necessárias sejam implementadas de forma eficaz,” afirmou o ministro Wellington Dias.

O ofício também solicita a antecipação de uma parcela do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) correspondente a um salário mínimo nas áreas onde houve reconhecimento de calamidade pública. Além disso, pede a permissão para saques sem cartão ou documentos, no caso de perda, utilizando a Declaração Especial de Pagamento emitida pelo município, e a prorrogação dos prazos para recadastramento e atualização cadastral nos benefícios BPC e Bolsa Família.

Estrutura de Mobilidade

Durante o evento na Suframa, foram entregues 53 veículos, incluindo vans e caminhonetes, como parte da Ação de Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social (MOBSUAS) e emendas do senador Eduardo Braga. Esses veículos serão distribuídos para 26 municípios do Amazonas, melhorando a infraestrutura necessária para atender as demandas socioassistenciais da região.

“A entrega desses veículos é mais um passo importante para garantir que nossas comunidades mais vulneráveis tenham acesso aos serviços de que precisam. Estamos comprometidos em continuar lutando por melhorias e suporte para nossa região,” concluiu Saullo Vianna.

Também participaram do evento os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, os deputados federais Sidney Leite e Silas Câmara, o prefeito de Manaus, David Almeida, além de prefeitos e representantes dos municípios beneficiados.

