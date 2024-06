Dia do Orgulho: Especialista alerta mulheres trans sobre a importância do acompanhamento urológico

Comemorado nesta sexta-feira (28), o Dia Internacional do Orgulho LGBT acende o alerta para a importância de consultas especializadas ao público que se identifica como transgênero – tanto homens quanto mulheres.

O presidente da seccional amazonense da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), cirurgião uro-oncologista Giuseppe Figliuolo, destaca que, no caso das mulheres trans, cujo aparelho reprodutor é, biologicamente, masculino, a ida ao urologista anualmente é essencial.

“Isso porque, elas podem apresentar alterações, tais como as que acometem a próstata, necessitando de uma abordagem mais específica. A partir dos 40, 45 anos, a próstata tende a aumentar de tamanho, e os riscos para o câncer se tornam mais latentes. Por isso, é preciso atenção redobrada”, explicou Figliuolo.

“O urologista é, na maioria das vezes, visto como o médico dos homens, assim como o ginecologista é tratado como médico do sexo feminino. Mas, a verdade, é que o urologista atende ambos os sexos. E, no caso específico das mulheres trans, cabe o alerta: a visita ao urologista deve ser mantida, já que elas nasceram com o sistema genital /reprodutor masculino. Ou seja, biologicamente, elas correm os mesmos riscos de desenvolver o câncer de próstata que um homem cisgênero”, completou.