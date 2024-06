Mulher recebe fatura de R$ 156 após voltar de aniversário de criança

Após comparecer com a filha a uma festa de aniversário, uma mulher recebeu uma fatura e ficou incomodada com a cobrança. O desabafo, publicado no fórum online Reddit e divulgado pelo The Sun, tem causado alvoroço entre os internautas.

De acordo com o depoimento, a mulher compareceu com a filha a uma festa de criança de 5 anos, promovida no jardim da casa da aniversariante, onde todos brincaram e comeram bolo normalmente. Dias depois, ela recebeu a fatura no valor de 22,50 libras (aproximadamente R$ 156), que correspondia à sua participação na comemoração.

Para esclarecer a situação, ela ligou para a dona da festa para descobrir a razão de ser cobrada. Em resposta, a mãe da aniversariante disse que todos os convidados, ao compareceram, estavam de acordo em pagar sua parte na bebida e na comida. E que, inclusive, isso estava escrito na parte de trás do convite.

Conforme o relato, a mensagem informava: “Queremos dar à aniversariante o melhor aniversário de todos, por isso, se você comparecer, gostaríamos da sua ajuda para pagar a deliciosa pizza e as bebidas. Não se preocupe em pagar no grande dia, enviaremos a fatura logo em seguida”.

Entretanto, segunda a convidada, a fonte do conteúdo era de uma cor muito próxima à cor do papel do convite e o tamanho era reduzido. “Assumi que era o endereço ou marca de uma impressora”, relatou.

A mulher se recusou a pagar a taxa e, posteriormente, ao ligar para outros pais, descobriu que os outros convidados estavam igualmente ignorando a conta. “Todos ficaram furiosos. Ninguém está pagando”, disse.

A mãe da aniversariante questionou, dias depois, por que todos estavam ignorando a cobrança, já que ela havia avisado nos convites. Nos comentários do depoimento, os usuários também não concordaram com a fatura. Um deles ironizou: “156 reais por pizza e suco? Ela voou para a Itália para comprar?”. Outro sugeriu que os pais, então, “devolvessem uma fatura do presente”.

*Com informações do Metrópoles

