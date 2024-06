Jovem desvia R$ 179 mil do avô para apostar no jogo do Tigrinho

Jovem chegou a ser presa, mas negou que tenha desviado dinheiro do avô para apostar em Jogo do Tigrinho

Jussara (PR) – Uma mulher de 22 anos foi presa acusada de desviar cerca de R$ 179 mil do avô e apostar boa parte no Jogo do Tigrinho. O caso ocorreu em Jussara (PR).

O delegado Carlos Gabriel Stecca, em um vídeo enviado à IstoÉ pela Polícia Civil do Paraná, relatou que entre setembro e outubro de 2023, a neta teria feito 59 operações de saque e transferência para obter o dinheiro gasto em apostas. Ela negou os saques durante interrogatório.

“Ela relatou que não sabia como esse dinheiro teria sido creditado na sua conta e gasto nesse jogo on-line”, declarou o delegado.

A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário, segundo a Polícia Civil.

*Com informações do Metrópoles

