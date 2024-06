Ponta do Ismael prepara melhorias no sistema e bairros ficam sem água; confira quais

Responsável por tratar e distribuir diariamente mais de 700 milhões de litros de água por dia, o Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, vai passar por uma melhoria programada, na terça-feira (2). Em decorrência do serviço, o sistema de abastecimento precisará ser desligado temporariamente.

O objetivo é realizar uma série de intervenções no sistema, que vão desde o setor elétrico da subestação da unidade, até interligações de redes de grande porte e troca de registros. Na ocasião, também serão realizadas manutenções mecânicas preventivas, que irão beneficiar as regiões abastecidas a partir da unidade.

O serviço ocorre a partir das 5h da terça-feira e tem previsão de finalização às 17h do mesmo dia. Durante o período, a concessionária irá realizar a interligação de uma adutora em dois pontos na avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio. A avenida Joaquim Nabuco, no Centro, rua Emílio Moreira, na Praça 14 de Janeiro, e rua K, no bairro Alvorada, também irão receber intervenções.

Abastecimento

Para que a melhoria seja realizada com total segurança, será necessário interromper temporariamente a produção de água tratada na Ponta do Ismael. Bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste, e de parte da Zona Leste podem apresentar oscilações no abastecimento.

Logo após a conclusão dos trabalhos, a água começa a retornar de forma gradativa, chegando primeiro às regiões centrais e, posteriormente, nas áreas mais elevadas, de acordo com a geografia da cidade. A previsão é que o serviço de água esteja normalizado em todas as regiões da cidade em até 48 horas.

De acordo com o gerente de Operações da Águas de Manaus, Lineu Machado, o serviço é necessário para garantir o bom funcionamento da Ponta do Ismael. “O Complexo da PDI opera 24h por dia, durante o ano inteiro. Naturalmente, alguns equipamentos envolvidos no processo de produção de água precisam passar por melhorias preventivas. Também vamos interligar um trecho novo de tubulação e realizar a troca de grandes registros. Todas estas intervenções irão garantir que a população continue recebendo água de qualidade”, destaca.

Reserve água

Para que a população tenha um menor impacto em sua rotina durante a melhoria programada da terça-feira, a Águas de Manaus recomenda que os moradores das regiões abrangidas pelo serviço reservem água para o período. A empresa também orienta o uso do recurso de forma moderada, priorizando o consumo humano e atividades essenciais.

Leia mais

