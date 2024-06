VÍDEO: Tripa do boi Caprichoso apaga fogo com o pé durante apresentação

O tripa do boi Caprichoso já entrou no bumbódromo apagando fogo com o pé, na noite desta sexta-feira (28), durante apresentação no festival de Parintins.

No começo da apresentação, ao descer as escadas o tripa do boi Caprichoso se deparou com um pequeno principio de incêndio, e imediatamente apagou o fogo com o pé.

O vídeo repercurtiu nas redes sociais, intenautas comentaram que mesmo sendo perigoso os integrantes do boi se arriscaram.

Durante a chegada do Boi Caprichoso um incidente quase imperceptível 😶‍🌫️



pic.twitter.com/e6Iy0xEFtV — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 29, 2024

