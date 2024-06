VÍDEO: Cunhã-poranga do boi Caprichoso se transforma em boiuna e encanta público

A torcida azul vibrou com a apresentação da cunhã-poranga do boi Caprichoso

Parintins (AM) – A cunhã-poranga do boi Caprichoso, Marciele Albuquerque encantou a torcida azul ao se tranformar em boiuna no meio do bumbódromo durante sua apresentação nesta sexta-feira (28). Durante lenda ‘a criação da noite’, Marciele saiu de dentro de uma alegoria em formato de boiuna, com trajes elaborados e uma coreografia envolvente.

A Boiuna, ser mítico das águas amazônicas, foi representada com maestria pela cunhã-poranga, que incorporou toda a essência e poder desse personagem lendário. A transformação foi um momento de grande impacto durante sua apresentação.

Concorrendo ao item 9, Marciele levou a torcida azul a loucura, que vibrou com sua performance.

1ª noite

FOTOS: Arthur Castro/Secom

Para a primeira noite, o Caprichoso, proclama o “Triunfo do Povo” com foco nas culturas: culturas plantadas, nascidas e sustentadas no meio da Amazônia Brasileira, magistralmente triunfal no entrelaçar de negros e negras, indígenas, ribeirinhos e ribeirinhas, mestres e mestras da cultura popular local.

Dos filhos da terra que plantaram o jardim chamado Amazônia e, pela sua existência, por ela enfrentaram a impiedosa e violenta força da colonização, marcando uma história de dor, resistência e muita.

