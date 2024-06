VÍDEO: Corpo é encontrado boiando no Rio Negro em Manaus

Manaus (AM) – Um corpo do sexo masculino, foi encontrado boiando em igarapé no bairro Educandos, Zonal Sul de Manaus, neste sábado (29). Pescadores que estavam passando pelo local avistaram o cadáver e acionaram a polícia.

De acordo com testemunhas, pescadores que estavam no local avistaram o corpo boiando e imediatamente acionaram as autoridades. Não há mais informações sobre o caso.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionando para atender a acorência.

