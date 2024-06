VÍDEO: Homem é encontrado morto dentro de carro em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado dentro de um carro preto, neste sábado (29), na avenida Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A vítima estava trajando somente um short azul.

De acordo com informações da polícia, o carro estava estacionado de maneira irregular no local, e ao abrir o veículo se depararam com o corpo do homem. De imediato, as autoridades acionaram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou que ele estava em óbito.

Não há informações sobre a causa da morte.

