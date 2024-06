VÍDEO: Carcereira brasileira é flagrada fazendo sexo com prisioneiro

Um vídeo de uma carcereira fazendo sexo com um detento viraliralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira (28), e escandalizou a Inglaterra. Segundo a mídia inglesa, a protagonista do vídeo é a brasileira Linda de Sousa Abreu, de 31 anos.

Embora as autoridades não confirmem a identidade da policial envolvida nos atos libidinosos, jornais como o Daily Mail e o The Sun atribuem a ela o rosto da guarda que aparece no vídeo dentro de uma cela fazendo sexo com um detento.

De acordo com a mídia inglesa, além de atuar como agente prisional, a brasileira ganhava a vida vendendo conteúdo adulto em portais como o Onlyfans, em que se apresentava como Linda La Madre e que experimentava abrir a relação com supostos amigos de seu marido.

Todas as contas que documentavam as aventuras de Linda foram excluídas depois que seu nome vazou como o da suposta guarda. Uma irmã de Linda, Andreina, foi entrevistada pelo Daily Mail e descreveu-a como uma “swinger inveterada”.

Segundo Andreina, a irmã trabalhava na prisão apenas desde janeiro. “Não tenho nada de ruim a dizer sobre minha irmã além do fato de que eu estava desconfiada do estilo de vida que ela levava e sabia que isso a levaria por um caminho ruim”, afirmou ela.

Escândalo e posicionamento da polícia

As imagens registradas dentro da penitenciária HMP Wansworth, ao sul de Londres, chocou o público. O vídeo é filmado por um prisioneiro enquanto o outro faz sexo com a agente penitenciária. Os prisioneiros não tiveram suas identidades reveladas.

O vídeo veio a público nessa sexta-feira (28) e está sendo investigado pela Scotland Yard. A polícia até agora se pronunciou apenas ressaltando que “uma mulher foi presa sob suspeita de má conduta em cargo público e está sendo investigada”.

*Com informações Metropoles

