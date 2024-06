Lula e Bolsonaro aquecem campanhas municipais

Na última semana, Lula dedicou dois dias para apoiar pré-candidatos em MG. Bolsonaro, por sua vez, viaja o país para lançar nomes do PL

A três meses das eleições municipais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), intensificam as viagens em busca de alavancar nomes para prefeituras país afora.

Na última semana, o atual chefe do Executivo dedicou dois dias da agenda para Minas Gerais e percorreu três municípios com pré-candidatos de seu partido: Belo Horizonte, Contagem e Juiz de Fora. Em todas as cidades, os pré-candidatos dividiram o palco com Lula.

Nos próximos dias, o presidente segue por mais estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Goiás. “Estou viajando o Brasil para contar as coisas que a gente quer fazer”, disse Lula, em Belo Horizonte, na sexta-feira (28/6).

Bolsonaro também tem feito peregrinações pelo país para marcar apoio a aliados. Há duas semanas, ele visitou cinco cidades goianas, estado com forte apelo ao bolsonarismo. Na ocasião, ele participou do lançamento de candidaturas às prefeituras de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Jataí e Rio Verde.

Para a próxima semana, o ex-chefe do Executivo programa um giro pelo o Pará, onde passará por Belém, São Geraldo do Araguaia, Marabá e Parauapebas.

Conversa com o eleitorado

Além de conversar com o eleitorado de diversas capitais e dividir palanque até com adversários, Lula tem aproveitado para conceder entrevistas para rádios locais durante as viagens.

Nas entrevistas, o chefe do Executivo dedica uma porção do tempo para falar de questões regionais, mas também responde sobre economia, preço dos alimentos, relação com o Congresso Nacional, eleições municipais, e aproveita para cutucar adversários.

Na última semana, o petista afirmou que, caso volte a enfrentar Bolsonaro, na corrida à Presidência, o ex-chefe do Executivo será derrotado. “Se eu derrotei ele quando eu era oposição ele situação, imagine agora que eu sou situação e ele oposição”, disse Lula em entrevista à rádio Itatiaia.

Já as agendas de Bolsonaro têm mais “cara de campanha”, marcadas por carreatas, apoiadores vestindo verde e amarelo e discursos inflamados. Na capital paraense, por exemplo, está prevista uma de suas tradicionais “motociatas” com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

Em seus discursos, o líder do PL exalta feitos do seu mandato, faz críticas a Lula e tenta emplacar candidatos para fortalecer o partido em 2026. “26 passa por 24”, chegou a citar o ex-presidente durante fala a apoiadores em Goiânia (GO).

*Com informações do Metrópoles

