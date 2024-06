VÍDEO: Jovens são detidos vendendo maconha em universidade particular

Os jovens abordados pela equipe de segurança particular da universidade estavam com a droga, dinheiro e uma balança de precisão

Um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra o momento em que um grupo de estudantes da Universidade Católica de Taguatinga é pego comercializando maconha dentro da faculdade na manhã dessa quinta-feira (27). Os jovens abordados pela equipe de segurança particular da universidade estavam com a droga, dinheiro e uma balança de precisão. Após a abordagem, os suspeitos foram retirados do local pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Segundo informações da polícia, a segurança da universidade acionou a corporação, que deteve os suspeitos por comercialização de entorpecente. Quatro jovens estavam envolvidos na situação, os dois suspeitos de cometer o crime análogo ao tráfico de drogas eram menores de idade e não cursam na faculdade. Os outros, que compravam o entorpecente, eram maiores e estudavam na universidade.

O grupo foi levado para 21ª DP (Taguatinga Sul), mas os menores acabaram conduzidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II). Não foi informada a quantidade exata de maconha que os menores portavam.

Procurada pelo Metrópoles a Universidade Católica de Brasília respondeu, por meio de nota, que preza pela segurança de seus estudantes. “A Universidade Católica de Brasília informa que a empresa de segurança é prestadora de serviços e seguiu o protocolo de abordagem requerido nesse tipo de ocorrência. Reforçamos que nossos protocolos de segurança interna restringem qualquer tipo de atitude agressiva e desrespeitosa com a comunidade que frequenta nossas dependências. A segurança e o bem-estar de nossos estudantes, colaboradores e da comunidade que frequenta nosso campus são prioridades para a UCB”.

A empresa de segurança particular também foi procurada, mas não deu o retorno.

*Com informações Metropoles

