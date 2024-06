Na Ressacada, Amazonas FC empata com Avaí

Duelo contra Leão da Ilha terminou com o placar em 1 a 1. Jô marcou o tento Aurinegro fora de casa

Fora de casa, o Amazonas FC entrou em campo na manhã deste domingo (30) e empatou com o Avaí-SC por 1 a 1. A partida, válida pela 13° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, aconteceu no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Jô marcou para a Onça-pintada, enquanto Tiago Pagnussat fez o gol avaiano.

Em um jogo equilibrado do começo ao fim, quem saiu na frente foi a equipe aurinegra. Aos 16 minutos, em jogada ofensiva de Ênio pelo lado esquerdo, o camisa 22 cruzou para Jô cabecear para o fundo das redes e marcar o seu 3° gol na Segundona. Aos 21, a equipe catarinense chegou ao empate com Tiago Pagnussat após falta cobrada na área.

No segundo tempo, em lance duvidoso, o árbitro Caio Max Augusto Vieira marcou pênalti para os donos da casa, porém, aos 28 da segunda etapa, João Paulo foi para cobrança, mas parou no goleiro Marcão, que fez a defesa da penalidade e garantiu o ponto fora de casa para a Onça.

Com este resultado, o Amazonas chega a 16 pontos e fica na 13° colocação na tabela, já o Leão assume a liderança da Série B com 23 pontos conquistados. Na próxima rodada, a equipe comandada por Rafael Lacerda volta para a Toca da Onça, onde enfrenta o Vila Nova-GO, na próxima segunda-feira (8), às 20h (horário de Manaus). Já a equipe Catarinense joga na mesma data, às 19h, contra o Novorizontino-SP, na Ressacada.

