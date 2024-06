Estrela do Norte/Manaus Futsal faz jogo decisivo contra Costa Rica-MS neste domingo(30)

Estrela do Norte/Manaus Futsal é o sexto colocado na tabela do Grupo A do Brasileirão

Em ritmo de dois pra lá, dois pra cá, o Estrela do Norte/Manaus Futsal quer engatar a terceira vitória no Campeonato Brasileiro de Futsal 2024. O adversário da sétima rodada da competição nacional é o Costa Rica Esporte Clube/Juventude, do Mato Grosso do Sul. O jogo acontece às 16h, na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, com entrada grátis para os torcedores.

Com sete pontos em seis jogos, o Estrela do Norte/Manaus Futsal é o sexto colocado na tabela do Grupo A do Brasileirão. Em caso de vitória contra o Costa Rica-MS, o time da casa chega a 10 pontos e dará um passo importante no objetivo de garantir uma vaga entre os oito melhores que avançarão ao mata-mata do campeonato inédito no calendário da CBFS.

O grupo liderado pelo professor Breno Freitas vive altos e baixos na competição. Curiosamente, o Gigante da Zona Leste ainda não sabe o sabor de vencer diante dos seus torcedores. As duas vitórias na competição foram obtidas fora de casa, contra o Fortaleza (5 a 3) e o Sapezal (6 a 1). Em Manaus, o Estrela do Norte empatou contra o Cruzeiro (4 a 4) e perdeu do Passo Fundo (4 a 1). As outras duas derrotas acontecerão longe dos seus domínios: 5 a 4 para o CRB/Traipu e 9 a 4 para o Náutico.

Próximos desafios

Depois do duelo contra a equipe do Mato Grosso do Sul, o único representante da Região Norte no Brasileiro terá ainda mais dois desafios pelo Grupo A nessa primeira fase: Vasco da Gama-RJ (dia 6 de julho, em casa) e América-MG (dia 13 de julho, fora).

Campanha dos amazonenses:

1ª rodada: CRB/Traipu-AL 5×4 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

2ª rodada: Fortaleza-CE 3×5 Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM

3ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 4×4 Cruzeiro-MG

4ª rodada: Estrela do Norte/Manaus Futsal-AM 1×4 Passo Fundo-RS

*Com informações do Emanuel sports

