Motorista fica ferido após colisão entre carros em Manaus

A colisão ocorreu no Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus

Um motorista ficou ferido após um acidente entre dois carros, neste domingo (30), no Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. Alguns bairros da região acabaram ficando sem energia elétrica após um dos veículos bater no poste.

De acordo com testemunhas, um carro prata modelo HB20 e um Jeep Compass, de cor preta acabaram colidindo.

Após a colisão, o motorista do carro HB20 teria perdido o controle e arremessado com o carro para a rua contrária, colidindo com o poste. Ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar.

O condutor do jipe esperou a chegada dos órgão de trânsito e a remoção do seu veículo.

Alguns bairros próximos tiveram interrompimento no fornecimento de energia.

