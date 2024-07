Macron pode fazer aliança com a esquerda contra partido de Le Pen

Coalizão de esquerda saiu do 1º turno em segundo lugar e o campo presidencial, do presidente Emmanuel Macron, em terceiro

O presidente da França, Emmanuel Macron, poderá fazer uma aliança com a coalizão de esquerda para derrotar o partido de extrema direita de Marine Le Pen, Reunião Nacional (RN), e seus aliados. A esquerda saiu do primeiro turno das eleições legislativas em segundo lugar.

O primeiro-ministro atual, Gabriel Attal, aliado de Macron, anunciou que os candidatos do campo presidencial que ficaram em terceiro vão se retirar para bloquear o RN, com exceções. A ideia, com isso, é evitar o avanço da extrema direita no país. A condição colocada pelos aliados de Macron é que os candidatos não sejam da esquerda radical, mas moderados.

Além de Attal, o líder da esquerda francesa, Jean-Luc Mélenchon, anunciou que os partidos estão dispostos a retirar seus candidatos de um segundo turno se um nome apoiado por Macron estiver em melhor posição para vencer a extrema direita. “Nem um voto, nem mais uma cadeira para o RN”, apelou.

O partido de Le Pen e seus aliados obtiveram 33,2% dos votos, à frente da Nova Frente Popular (28,1%) e do campo presidencial (21%), de centro. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa francesa, a participação final aumentou de forma acentuada, para 65,8%.

O segundo turno ocorrerá já no próximo domingo (7/7) e a campanha desta semana promete ser intensa.Play Video

Entenda

As eleições legislativas irão definir a nova composição da Assembleia Nacional, com 577 deputados, depois que o presidente Emmanuel Macron dissolveu o Assembleia Nacional em 9 de junho, logo após da vitória da extrema direita nas eleições para o Parlamento Europeu – o Legislativo que reúne todos os países da União Europeia.

A França tem um sistema semipresidencialista, com um presidente e um primeiro-ministro. O presidente é escolhido em eleições diretas, que ocorrem em datas diferentes.

Já o primeiro-ministro é indicação do partido ou coalizão que conquistar mais votos, que, no país europeu, governa em conjunto com o presidente.

Caso o presidente e o primeiro-ministro sejam de partidos políticos diferentes, a França entrará em um chamado governo de “coabitação”, o que ocorreu apenas três vezes na história do país europeu.

*Com informações do Metrópoles

