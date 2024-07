Periferia de Manaus é destaque em exposição inédita em São Paulo

Mostra explora a cultura do funk e o cotidiano das periferias com abordagem contemporânea

São Paulo (SP) – O coletivo Funkeiros Cults apresenta, no próximo dia 12, uma exposição que abordará a arte e o cotidiano da periferia de Manaus no Núcleo de Educação do Museu das Favelas. A apresentação acontece sob curadoria de Dayrel Teixeira e co-curadoria de Leandro Mendes.

A mostra traz “Território”, que explora a vida cotidiana na periferia de Manaus; “Arte”, com recriações de pinturas clássicas utilizando a estética do funk; “Identidade”, apresentando o funk como estilo de vida; e “Literatura”, que sintetiza passagens literárias icônicas em imagens com estética jovem periférica. O público poderá conferir obras inéditas em grandes formatos e vídeos produzidos pelo coletivo, além de um cenário instagramável para conexão com o universo dos Funkeiros Cults.

No Museu das Favelas, a mostra ocupará pela primeira vez um dos andares superiores do museu, trazendo uma abordagem artística contemporânea da cultura do funk.

“Estamos felizes em compartilhar a abertura da exposição ‘Funkeiros Cults’, que dá protagonismo ao funk e explora diversas questões do cotidiano da juventude periférica. A ocupação será uma oportunidade para o público ter um novo olhar sobre a cultura do funk, partindo da união entre arte e periferia de forma autêntica”, celebra Natália Cunha, diretora do Museu das Favelas.

*Com informações do Máxima UOL

Leia mais

Jovens realizam ‘baile funk’ em frente à igreja Universal e geram críticas; veja vídeo

Forró, sertanejo e funk agitam o último fim de semana do ano em Manaus

VÍDEO: Dulce Maria exalta funk brasileiro durante show do RBD no Rio