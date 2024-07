Lula critica autonomia do Banco Central e juros altos

"Eu estou há dois anos com o presidente do BC do Bolsonaro. Não é correto isso", reclamou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o Banco Central, hoje (1º). Em entrevista a uma rádio baiana, Lula afirmou que o presidente do BC deveria ser indicado pelo presidente da República e que não se pode ter no comando do órgão alguém que “não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação”. As informações são do site Valor Econômico.

“Quem quer o Banco Central autônomo é o mercado, que faz parte do Copom, que determina meta de inflação, que determina política de juros. Eu tive um BC independente. O [Henrique] Meirelles ficou oito anos no meu governo como presidente do BC e teve total independência para fazer os ajustes que precisasse”, disse Lula, em entrevista à Rádio Princesa.

“O que você não pode é ter um BC que não está combinando adequadamente com aquilo que é o desejo da nação. Nós não precisamos ter política de juros altos nesse governo. A taxa Selic a 10,5% está exagerada. A responsabilidade é uma coisa que a gente preza muito”, declarou Lula.

Lula reclamou de estar há dois anos no cargo com Roberto Campos Neto no comando do BC, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O petista não citou Campos Neto nominalmente, dizendo que “foi indicado um cidadão no governo passado”.

Ainda assim, o presidente da República disse que precisa ter paciência até a troca no comando do BC no final do ano.

