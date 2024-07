Homem é preso após agredir companheira no Amazonas

São Gabriel da Cachoeira (AM) – Um homem de 23 anos, foi preso nesta segunda-feira (1), após agredir a sua companheira, de 19 anos. A prisão ocorreu no bairro Miguel Quirino, no município de São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas.

Segundo a delegada Grace Jardim, titular da unidade policial, na ocasião do crime, ocorrido naquele mesmo dia, a vítima relatou que o autor, que estava embriagado, proferiu xingamentos e também desferiu um soco em seu rosto.

“Em depoimento, a vítima contou que o homem já teria lhe agredido outras vezes. Ela ressaltou que ele tem um comportamento agressivo e, inclusive, que a genitora dele também tem uma medida protetiva em razão disso”, disse.

O homem responderá por lesão corporal e ficará à disposição da Justiça.

FOTO: Divulgação/PC-AM.

Leia mais

Homem é preso por estuprar criança de 8 anos no Amazonas

Homem é preso no AM por matar companheira a facadas durante churrasco em família; Vídeo