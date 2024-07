Igreja Presbiteriana Cidade Nova promove 2º Encontro da Fé Reformada em Manaus

Manaus (AM) — A Igreja Presbiteriana Cidade Nova (IPCN), realiza o 2º Encontro da Fé Reformada para Jovens, nesta quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de julho, a partir das 18h, no Teatro Manauara, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Neste ano, o tema escolhido foi “Jovens e o Temor do Senhor”, com base na reflexão das escrituras sagradas no Salmo 119, versículo 98, que repercute a vitória de Davi contra Golias. “Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque, aqueles, eu os tenho sempre comigo”. Além dos momentos de louvor e atividades previstas, a programação conta com ministrações dos pastores Dario de Araújo, Cleovaldo Júnior e Jaime Marcelino.

Segundo informações do pastor titular da IPCN, Jaime Marcelino, em 2023, na 1ª edição da conferência, cerca de 400 jovens e adolescentes de 62 igrejas estiveram presentes, e para 2024, as expectativas são ainda melhores. Afinal, essa será mais uma grande oportunidade para discutir os ensinamentos bíblicos com o público jovem.

“Esse evento tem como propósito ajudar as igrejas, os jovens e adolescentes no sentido de dar a eles o que nós acreditamos ser fundamental: que é o caminho seguro para a eternidade pela palavra do Senhor”, disse.

Encontro da Fé Reformada 2023. Foto: Acervo IPCN

A gerente da equipe de apoio do Encontro da Fé Reformada para Jovens, Elisama Brito, destaca o empenho realizado pelos membros da igreja em mobilizar outras denominações e ministérios para estarem juntos nesses dois dias.

“Eu espero, de coração, que esse ano seja ainda melhor. Que Deus transborde as bênçãos e misericórdias na vida de cada pessoa, e que Ele ministre nos seus corações, para a Sua palavra prevalecer, e que os jovens e adolescentes saiam fortalecidos, e que a sua caminhada dia a dia prospere; porque eles são os adultos de amanhã e precisam vencer as batalhas espirituais que o mundo os rodeia. Eu e minha equipe estamos nos reunindo para podermos fazer um momento muito especial para os jovens estarem juntos, alegres, exultando em Deus e lembrem que só há sabedoria, fazendo a vontade do Senhor”, ressaltou.

Testemunho

A universitária Samara Alvarenga, 20, integrante do Ministério de Jovens da IPCN, foi uma das participantes do evento promovido no ano passado. Agora, em razão da experiência já vivida, ela reforça que estar em comunhão com os irmãos e convidados, é fundamental para construir uma relação saudável com Jesus.

“Foi uma experiência muito encantadora ver tantos jovens louvando ao Senhor, e aprendendo mais do Senhor, e ver como estava todo mundo ali empenhado em realmente aprender naquele momento. A minha expectativa para o encontro deste ano é animação, porque se no ano passado foi tão encantador, espero que o desse ano possa ser ainda melhor. Que os pregadores deste ano possam expor a palavra com sabedoria, direcionados pelo Senhor!”, destacou.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas através do site www.fereformada.com.br. Cada entrada custa R$ 30, porém, a partir de 10 inscrições, você ganha uma cortesia. Para mais informações, basta acessar às redes sociais @fereformadamanaus ou entrar em contato pelo número de telefone (92) 3645-1724.

*Com informações da assessoria

