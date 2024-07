Pré-candidata Maria do Carmo fala sobre empreendedorismo e sua trajetória

Manaus (AM) – Moradora do bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, Vera Lúcia, como milhares de outras donas de casa, percebeu que precisava fazer algo mais para complementar a renda familiar. Foi assim que resolveu empreender e começou a vender produtos de beleza e variedades. Hoje, ela comemora a pequena loja física e diz que faltam oportunidades para microempreendedores impulsionarem seus negócios.

“Eu acreditei, tive coragem de continuar e vi que é possível. A gente tem muita vontade de inovar, de gerar emprego, mas falta incentivo e oportunidades”, disse a comerciante durante conversa no último domingo, 30/6, com a pré-candidata à Prefeitura de Manaus, Maria do Carmo Seffair (Novo-AM), que está à frente de um dos maiores grupos empresariais do Norte do país: a Fametro.

“Eu também comecei pequena. Antes de apostar na área educacional, já vendi brigadeiro, roupa, e sempre tive essa visão de empreender e de ter liberdade econômica, assim como a Vera”, contou Maria do Carmo, que além do Centro Universitário Fametro também é responsável pela reabertura do Tropical Hotel Amazônia e pelo resgate Histórico da Santa Casa de Misericórdia.

“Eu atribuo meu sucesso a duas coisas: educação e trabalho. Meu desejo é que mais e mais pessoas também possam trilhar esse caminho, construindo independência financeira, fomentando a economia e contribuindo ativamente para a construção de uma cidade ainda mais próspera”, completou Maria do Carmo.

O encontro entre as duas e a troca de experiências de vida ocorreu na porta do estabelecimento de Vera Lúcia, que fica na rua 59, do bairro Nova Cidade, e que para ela representa independência. “Sou mulher e sei da importância de termos nossa autonomia financeira. O casamento muitas vezes não está bem, mas a mulher se vê presa economicamente ao marido. A gente precisa mudar isso e oportunizar que as mulheres cada vez mais ocupem seus espaços no mercado de trabalho”, disse Vera Lúcia, que tem em Maria do Carmo um inspiração e um exemplo a ser seguido de protagonismo feminino.

Propostas

Dentre as propostas apresentadas por Maria do Carmo voltadas ao empreendedorismo e que estão em construção no seu plano de governo, destacam-se: a ampliação de crédito para micro e pequenos empreendedores, parcerias público-privadas para aumentar a oferta de cursos profissionalizantes, programas de formação continuada e outras iniciativas que irão consolidar o empreendedorismo e a educação financeira entre os jovens, despertando o olhar inovador desde a sala de aula.

“Tive meu primeiro emprego aos 14 anos e isso me despertou o desejo de querer mais. Eu acredito na capacidade dos jovens, e de pessoas de todas as idades, em criar seus próprios negócios, em inovar. O papel da Prefeitura é criar oportunidades para que isso aconteça”, finalizou Maria do Carmo.

A pré-candidata também participou de uma reunião com, aproximadamente, 50 moradores da comunidade e falou sobre suas ideias de soluções aos principais problemas de Manaus, como saúde, educação, transporte e infraestrutura.

*Com informações da assessoria

