Márcia Macena lança pré-candidatura à vereadora de Manaus no Via Torres

Manaus (AM) – Márcia Macena (Republicanos) realiza no próximo sábado, 13, o lançamento da pré-candidatura à vereadora de Manaus. O evento será realizado, a partir das 19h, no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, Zona Norte de Manaus.

Filiada ao partido Republicanos, Márcia é defensora da família e dos princípios fundamentais. Ela se colocou à disposição da população manauara para ser representante na Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde quer fazer a diferença na defesa de projetos com atividades voltadas para mulheres, crianças e idosos.

O evento terá a presença do presidente estadual do partido, deputado federal Silas Câmara, familiares, lideranças políticas e amigos que acreditam no trabalho de Márcia Macena.

Quem é Márcia Macena?

Nascida em Manaus e criada no município de Careiro Castanho, Márcia Macena é professora, casada com o prefeito de Careiro Castanho, Nathan Macena. A primeira-dama conhece bem as necessidades das pessoas mais carentes e sabe como ajudar.

Como professora, Macena iniciou a carreira educacional na comunidade Tilheiro, local de difícil acesso, onde enfrenta a falta de pavimentação nas estradas para chegar à escola. A pré-candidata já foi secretária de Assistência Social no Careiro Castanho, onde permaneceu por cinco anos. Sua gestão foi marcada por projetos sociais que incluem aulas de ballet, lutas, futebol, canto e música para crianças, mulheres e idosos.

À frente da secretaria, Márcia também criou o Centro do Idoso e o programa Criança Feliz, entre outros, como o importante Selo Unicef.

Carreira política

Em 2018, Márcia foi candidata a Deputada Estadual, obtendo uma votação expressiva de 28.181 votos no Amazonas, dos quais 5.696 foram em Manaus, sendo a 18º mais votada do pleito de 2022.

*Com informações da assessoria

