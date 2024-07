Caso Manuella Otto: PM acusado de matar mulher trans em motel será julgado em Manaus

Manaus (AM) — O julgamento do cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Jeremias Costa da Silva, 35 anos, réu por homicídio qualificado da transexual, Manuella Otto, 25 anos, será realizado nesta quarta-feira (3), na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, às 8h30, no Fórum Henoch Reis, Zona Centro-Sul de Manaus. O responsável pelo caso é o titular da vara, juiz James Oliveira dos Santos.

Em junho, o julgamento foi adiado após o promotor de Justiça, responsável por fazer a acusação, se declarar suspeito ao Ministério Público do Amazonas (MPE-AM). Ele não teve o nome divulgado.

“Esclarecemos que o julgamento do referido caso foi adiado para o dia 3 de julho, não por falta de promotor de Justiça […]. Neste caso específico, o promotor titular se deu como suspeito”, diz nota do MPAM divulgada após último adiamento.

Relembre o Caso

O PM é suspeito de ter assassinado a tiros a mulher trans, Manuella Otto, no dia 13 de fevereiro de 2021, em um motel do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Ele foi preso no mesmo mês após se apresentar na delegacia.

A investigação da polícia aponta para um possível desentendimento entre Jeremias e Manuella, quando ela foi morta com dois tiros. Um disparo atingiu as costas dela e atravessou o tórax e o outro acertou o braço esquerdo, segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Após o crime, o PM vai até a portaria e tenta sair do motel, mas é impedido por um funcionário, quando ele bate com o carro no portão do local e foge depois derrubar a entrada. Imagens de câmeras de segurança registraram a fuga.

