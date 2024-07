Abastecimento de água em Manaus será normalizado até quinta (4), diz concessionária

A falta de água em alguns bairros de Manaus já se estende por mais de 20 horas. Após uma série de ajustes nos sistemas de distribuição, a empresa Águas de Manaus anunciou a conclusão da manutenção no Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI). Com isso, de acordo com a concessionária, o abastecimento de água nos bairros da cidade deve ser normalizado até quinta-feira (4).

Nesta terça-feira (2), alguns bairros amanheceram sem água na capital, por conta de uma manutenção programada pela concessionária, que interrompeu a produção de água no Complexo da Ponta do Ismael (PDI), localizado no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

A interrupção no abastecimento de água em parte da capital acarreta uma série de dificuldades tanto para os moradores, quanto para os estabelecimentos comerciais da cidade.

A falta de água impacta diretamente o dia a dia das pessoas, impossibilitando de realizar tarefas básicas de higiene pessoal, preparação de alimentos e limpeza doméstica.

