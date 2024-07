Três pessoas são presas por esquema de fraude em licitação em UPA de Manaus

A operação ‘Jogo Marcado’ deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) prendeu três pessoas envolvidas no esquema em fraudes de licitações na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, localizada no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Entre os presos estão a diretora-presidente da unidade Lara Luiz Farias, a diretora financeira Giovana Antonieta e o empresário Edmilson Sobreira.

De acordo com o promotor Aquino Medeiros, o trio é suspeito de falsificar processos licitatório que beneficiavam as seis empresas de Edmilson.

Ainda com informações do promotor, entre os anos de 2023 a 2024, o empresário apontado como líder do esquema, teria movimentado cerca de quase 2 milhões. Esse valor teria chamado a atenção das autoridades que deram inicio nas investigações.

Os contratos realizados diretamente com a UPA incluíram serviços de assessoria jurídica, assessoria de pintura, manutenção, limpeza, assessoria contábil, entre outros serviços atendidos pelo mesmo grupo.

Além dos mandados de prisão temporária, também foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, busca pessoal, predial e outros tipos. Todas as apreensões serão periciadas pela polícia.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) diz que está colaborando com as investigações e apoia as ações dos órgãos de controle e fiscalização. ”A SES-AM tem total interesse do esclarecimento dos fatos e não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e ilícitos cometidos por servidores públicos”.

Além disso, a Secretaria mantém contato com órgãos de controle e com as polícias para combater esse tipo de prática delituosa.

