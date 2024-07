Lançamento da Biografia de Ednelza Sahdo acontece nesta sexta-feira (5)

A cerimônia acontecerá no Teatro da Instalação no Centro

O próximo dia 05 de julho será marcado pelo lançamento da biografia em homenagem à atriz Ednelza Sahdo, a dama do teatro amazonense. De autoria do artista Adailson Veiga, a obra retrata desde a infância da atriz à sua relação com o carnaval e os palcos. A cerimônia acontecerá no Teatro da Instalação, Centro, às 19h.

Em 200 páginas, a biografia reúne relatos dos filhos de Ednelza, além de depoimentos de amigos, artistas, autoridades, admiradores e fãs. O prefácio é assinado pelo professor e historiador Robério Braga que, em suas primeiras linhas, afirma se tratar da vida e da obra artística de uma das “mais importantes personalidades amazonenses dos últimos anos”.

“Pela sua história e grandes relações profissionais e de amizade e pelo seu espírito alegre e divertido, que era muito bem conhecido, quando o livro vier a público não há de surpreender os leitores quando lerem os depoimentos que a ornam de glórias e homenagens, mas que há de fazer justiça à sua vida e dedicação”, destaca Robério no livro.

Enredo

Na biografia “Ednelza Sahdo – A dama do teatro, do carnaval e da cultura amazonense”, Adailson relata a chegada da família Isaac Sahdo ao Amazonas, o nascimento de Ednelza, sua infância, sua paixão pela dublagem até chegar aos palcos do teatro. O “Teatro Ednelzeano” ganha um capítulo à parte na história.

Outro destaque da biografia, que chegou a ser acompanhada pessoalmente pela artista, que faleceu em 2022, é sua paixão pelo Carnaval de Manaus, em especial pela Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba (GRES) Mocidade Independente de Aparecida, em meados dos anos 80.

“Essa é uma realização de um sonho pessoal, mas também da Ednelza, pois ela chegou a ler o livro. Isso me deixa muito tranquilo em relação às histórias porque ela foi aprovando os módulos”, afirmou Adailson Veiga.

A obra inédita foi contemplada pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, por meio do Edital de Chamamento Público nº 005/2023 – Concurso Prêmio Manaus Identidade Cultural Demais Linguagens, gerido pelo Conselho Municipal de Cultura (Concultura). O lançamento conta com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura.

Lançamento

A programação para a noite de lançamento, no dia 5 de julho, reunirá amigos, familiares e artistas do teatro. Além disso, contará com a apresentação das GRES A Grande Família e Aparecida, além de uma encenação do grupo de teatro Simetria.

