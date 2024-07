Prato Cheio do bairro Coroado começa a funcionar em novo endereço nesta semana

Manaus (AM) – O restaurante popular Prato Cheio, do bairro Coroado, zona leste de Manaus, começa a funcionar em um novo endereço a partir desta semana. O espaço foi reinaugurado, na terça-feira (2), em novo endereço localizado na rua Ouro Preto, nº 24, ao lado do Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC).

Inaugurado em 15 de agosto de 2022, a unidade funciona na modalidade restaurante popular, servindo 400 refeições por dia, com valor simbólico unitário de R$ 1. A mudança de prédio busca melhorar o acesso para usuários e melhor atender os consumidores do programa.

“A transferência foi efetivada pensando na satisfação dos clientes do prato, assim procuramos uma melhor localização para cumprir as atividades e melhor atender os usuários, levando alimentação adequada e de qualidade’’, disse a coordenadora do programa na capital, Myrian Simões.

O programa é dividido em dois serviços distintos: os restaurantes populares, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11 às 13h, com refeições no valor simbólico de R$ 1; e as cozinhas populares, nas quais a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro de alimento, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

Os cardápios são preparados por nutricionistas e variam de acordo com o dia da semana.

*Com informações da assessoria

