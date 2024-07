VÍDEO: Omar Aziz chama Milei de ‘moleque’, ‘vagabundo’ e ‘bandido’ em comissão no Senado

Brasília (DF) – O senador Omar Aziz (PSD-AM) ofendeu o presidente da Argentina Javier Milei chamando-o de “moleque”, “vagabundo” e “bandido”. As falas ocorreram nesta quarta-feira (3) durante a Comissão de Transparência , Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor na Casa Legislativa, que o parlamentar preside.

O senador defendia o chefe de Estado brasileiro ao analisar que uma crítica de Milei a Lula seria uma ofensa ao Brasil.

“Eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história nenhuma, que nunca produziu absolutamente nada pelo povo argentino chegue e vá falar do presidente do nosso país. Temos que nos posicionar, não só a favor do Lula, mas de qualquer outro ex-presidente. É um cidadão brasileiro que esteve na presidência através do voto direto”, disse o senador do Amazonas.

VÍDEO:

A sessão na comissão discutia um projeto de lei da senadora Damares Alves (Republicanos – DF) sobre proibição de logos em publicações do governo. O PL tem a relatoria do bolsonarista Marcos Rogério (PL-RO).

Nesta terça-feira, Milei fez críticas aos vizinhos sul-americanos, afirmando que o fracassado golpe de Estado na Bolívia foi uma “fraude montada”, e que Lula era “comunista e corrupto”. A ofensa do presidente da Argentina ocorre em meio à crescente tensão entre ele e o Brasil após Milei anunciar que não participará da próxima Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul.

Além disso, o argentino deve vir ao Brasil no fim de semana para participar da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento é encabeçado pelo filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, e deve marcar o encontro de Jair com Milei.

*Com informações do O Globo

