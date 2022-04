Micro-ônibus perde o controle, invade via e destrói ônibus em Manaus

Felizmente, não havia passageiros no transporte público e nem no micro-ônibus no momento do acidente e o motorista não se feriu

Manaus (AM) – Um ônibus do transporte público municipal ficou destruído após um micro-ônibus perder o controle e invadir a avenida Autaz Mirim, atingindo o veículo de frente, na manhã desta quinta-feira (14).

Segundo testemunhas, o micro-ônibus estava estacionado na via e perdeu o freio de mão, devido a isso, o veículo sem controle invadiu a Autaz Mirim, que é uma das avenidas mais movimentadas de Manaus, e colidiu de frente com o veículo que estava passando pela via.

Após colidir com o ônibus, o micro, que era um veículo de rota de uma empresa privada, caiu em uma zona de mata. Felizmente, não havia passageiros no transporte público e nem no micro-ônibus no momento do acidente e o motorista não se feriu.

