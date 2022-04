Motociclista colide contra um micro-ônibus alternativo em Manaus

Manaus (AM) – Um motociclista foi arremessado após o homem colidiu contra o micro-ônibus e acabou sendo arremessado para o outro lado da pistacontra um micro-ônibus de transporte alternativo, veículo também conhecido como “amarelinho”, na manhã deste sábado (9), na Avenida Autaz Mirim, próximo à rotatória do Armando Mendes, conhecida como bola da Samsung, no Distrito Industrial.

Conforme informações, o homem colidiu contra o micro-ônibus e acabou sendo arremessado para o outro lado da pista. A moto acabou ficando presa embaixo do “amarelinho”.

Ainda não há relatos se a vítima estava usando o capacete de proteção no momento do acidente, nem sobre o estado de saúde atual do motociclista, após a colisão.

