Brasil perde para Camarões, mas avança em primeiro do grupo no Pré-Olímpico de Basquete

O Brasil chegou a flertar com a eliminação do Pré-Olímpico, nesta quinta-feira (4), em Riga (Letônia). A seleção masculina de basquete esteve 24 pontos atrás do placar contra Camarões, mas reagiou e impediu a desclassificação precoce com o placar elástico. Os africanos levaram a melhor pelo placar apertado de 77 a 74 e a equipe comandada por Aleksandar Petrovic conseguiu garantir o primeiro lugar do grupo B mesmo com o revés.

Agora, o Brasil enfrenta Filipinas, às 8h30 (horário de Manaus), no sábado (6), para tentar alcançar a final do torneio. Letônia e Camarões fazem a outra semi. Somente o campeão se classifica a Paris 2024.

Considerada a seleção mais fraca da chave B, Camarões, que já fizera jogo duro contra Montenegro na véspera, dificultou muito a vida do Brasil no primeiro tempo. Após um primeiro quarto equilibrado, que terminou com vantagem de dois pontos para a equipe africana depois de uma bola de três no fim, Camarões começou o segundo quarto com mais 20 pontos sem resposta brasileira, sequência alimentada por vários desperdícios de bola do Brasil e bolas de três camaronesas.

Em um determinando momento, a seleção chegou a estar perdendo por 24 pontos. Como a derrota deixaria as três equipes da chave empatadas com a mesma campanha, o saldo de pontos seria o critério decisivo. Para se classificar, a seleção precisaria reduzir a desvantagem para, no mínimo, 13 pontos.

Após ir para o vestiário perdendo por 17 pontos (56 a 39), o Brasil começou a reagir na volta para o segundo tempo. O pivô Cristiano Felício estabilizou a defesa da equipe, que ainda foi para o último quarto perdendo por 13. Apertando ainda mais a defesa e melhorando a performance no ataque, o Brasil chegou a empatar a partida nos minutos finais. O ala Léo Meindl foi o cestinha da equipe brasileira, com 19 pontos. Jeremiah Hill, cestinha da partida com 22 pontos, acertou o arremesso que deu a vitória a Camarões.

