Boi Caprichoso comemora tricampeonato do Festival neste sábado (6) em Manaus

Movimento Marujada promove a “Festa do Triunfo”, que será no Sambódromo

Após conquistar o tricampeonato do Festival de Parintins, o Boi Caprichoso desembarca em Manaus para dar continuidade às comemorações com sua apaixonada nação. O Movimento Marujada promove a “Festa do Triunfo”, que será neste sábado (6), no Sambódromo, zona centro-oeste da capital.

O tricampeão Boi Caprichoso, com o tripa Alexandre Azevedo, Edmundo Oran, Patrick Araújo, Prince do Caprichoso e Marujada de Guerra são itens confirmados, além de Marcela Marialva, Valentina Cid, Cleise Simas, Marciele Albuquerque e Erick Beltrão.

Completam a constelação de atrações os toadeiros Júlio Persil, Ornello Reis, Edilson Santana, Junior Paulain, Arlindo Neto, Klinger Junior e Paulinho Viana, além das participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus, Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

O Bar do Boi Tricampeão “Festa do Triunfo” tem início às 21 horas e a entrada é gratuita. O evento tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Acesso de menores

O Movimento Marujada comunica que, por determinação do Juizado da Infância e da Juventude Infracional, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibida a presença e permanência de menores de 12 anos no evento.

Tricampeonato

O Boi Bumbá Caprichoso se sagrou campeão do 57º Festival Folclórico de Parintins, levando à arena do Bumbódromo o espetáculo “Cultura – O Triunfo do Povo” em três atos apresentados em 28, 29 e 30 de junho. Após apuração das notas, realizada na tarde da última segunda-feira, o boi preto conquistou seu 26º título na história – terceiro consecutivo, feito que se repetiu após 28 anos.

A comemoração do tricampeonato começou no Bumbódromo, logo após o anúncio oficial do resultado, e a taça foi conduzida pelo presidente Rossy Amoedo e o vice, Diego Mascarenhas, até o Curral Zeca Xibelão, completamente lotado pela nação azul e branca. A festa tomou as ruas de Parintins, passando por locais emblemáticos como a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, o quintal de Luiz Pereira – tradicional reduto na Rua Cordovil – e o Bumbódromo, palco da conquista do título.