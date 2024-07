Grafiteiro manauara renova paisagem da cidade com arte das ruas

Manaus (AM) — Expressão artística realizada em espaços públicos, o grafite é uma arte que retrata o dia a dia da comunidade, dando um novo aspecto visual no ambiente. Em Manaus, o artista Fábio Silva, também conhecido como Ortiz, é um dos principais nomes da arte de rua, responsável por criar novos espaços culturais em meio à cidade movimentada que vive no coração da Amazônia.

O interesse pela arte do grafite surgiu após Fábio assistir um comercial de TV. Por meio de um convite de um amigo, Ortiz entendeu que ainda tinha muito a se desenvolver como artista, e aceitou o desafio de sua vida.

“Começou por meio de um comercial na TV, o comercial se chamava ‘refresque suas ideias’ e era uma propaganda de um refrigerante que me chamou atenção. No tempo, eu queria ter participado da promoção que concorria a sua arte na lata de refrigerante, que se não me engano, era da Sprit. Logo após isso, um amigo começou a grafitar na rua e me chamou, eu só queria um pretexto para isso e acabei começando a grafitar. Depois que isso foi me dando uma renda, decidi continuar”, contou.

Ao dar seus primeiros passos na área, Fábio precisava de uma inspiração para expressas sua arte. E essa motivação surgiu por meio da sua fé, que virou sua zona de segurança, assim como sua família.

“Minha inspiração é Jesus Cristo e meus pais que são trabalhadores, as palavras bíblicas me edificam e motivam a crescer. Toda vez que faço arte, lembro do versículo Colossenses 3:23-24, e isso me motiva a dar o melhor de mim e fazer um excelente trabalho. Sempre busco fazer algo muito bem feito e detalhado. A coisa que quero transmitir é que fiz um excelente trabalho”, destacou Fábio.

Arte de rua de Ortiz Fotos: Reprodução/ortiz_fs

Grafitando desde 2016, o artista já passou por muitas situações favoráveis e desfavoráveis em sua carreira. Mas, apesar dos desafios, Fábio sempre teve o apoio de pessoas importantes em sua vida.

“As dificuldades que já passei foram por vários ‘pinos’, já sofri ‘pino’ de R$ 1509, de R$ 10 mil, gente pagando metade do trabalho, pessoas me enganando e já quis parar por esses motivos, porém tem muitas pessoas boas que me apoiaram e me ajudaram. A renda que a arte me dá, me motiva a continuar e ir além, principalmente quando se tem uma mente com educação financeira, você quer sempre ter uma renda a mais e o grafite, às vezes, traz retorno que até um Professor Doutor pode ganhar mensalmente”, explicou Ortiz.

Expectativa para o futuro

Para Fábio Silva, os artistas da terra não são valorizados da forma que deveriam, tanto pela população, quanto para os contratantes, que muitas vezes preferem grafiteiros de outros estados, ao invés da classe que luta para demostrar sua arte na capital amazonense.

“Aqui somos pouco reconhecidos e desvalorizados pelos próprios manauaras. Algumas empresas e pessoas contratam artistas de fora para fazer artes e os contemplam. Aqui temos artistas muito bons e especialistas em várias áreas, como eu, que sou especialista em realismo, e outros amigos que são especialistas em escritas urbanas e outros tipos de arte. Pelo menos, no Brasil a arte não é tão apreciada como em outros países, somos só alguém que sabe fazer algo, mas somos abençoados quando encontramos pessoas e clientes que valorizam a arte e bastam algumas dessas poucas pessoas para passarmos uma impressão incrível. Por fim, a arte precisa de mais apoio e valorização, reconhecimento dos artistas da região”, afirmou o artista.

Grafites de Ortiz Fotos: Reprodução/ortiz_fs

Apesar do pouco reconhecimento, Fábio se diz otimista em relação ao futuro de sua carreira artística, já que pretende abrir seu próprio negócio voltado ao mundo do grafite.

“Meu plano é montar um negócio voltado a arte do grafite, para a arte digital, quero montar um negócio que me dê uma renda alta. Digo para aqueles artistas, esses que riscam no papel, para acreditarem que seu trabalho trará bons frutos, não desista, porque o trabalho de formiguinha, esse no final contribuirá muito para sua evolução e você nem imaginará que seu trabalho simples te levaria a viajar o mundo”, finalizou.

Os trabalhos de Fábio Silva podem ser encontrados no TikTok (@fabioskarr), e no Instagram (@ortiz_fs/@fabioskar).

