Detran-AM aumenta fiscalização para prevenir acidentes causados por uso de álcool

Manaus (AM) — O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) está intensificando as fiscalizações em todas as zonas da capital com o objetivo de manter a segurança viária e prevenir acidentes causados por ingestão de bebida alcoólica, fator determinante para uma série de ocorrências, principalmente aos finais de semana.

Segundo o diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan, as equipes de fiscalização têm atuado fortemente em campanhas de conscientização no combate ao consumo de bebida alcoólica associado com a direção veicular.

“Em 2023, comemoramos os 15 anos da Lei Seca, criada com o objetivo de diminuir os acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados ou que tenham feito uso de outra substância psicoativa. Porém, mesmo assim, os números de ocorrências nesse sentido ainda são altos, então buscamos reduzir ainda mais os índices e salvar essas vidas”, explica Wendell.

Conforme o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, implica em infração gravíssima com aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Além disso, é determinado que haja recolhimento do documento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo, observando o disposto no § 4º do artigo 270, da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, do CTB.

“Portanto, se for consumir bebida alcoólica, evite dirigir. Para isso existem meios de transporte, tais como motoristas de aplicativos e táxi. Ou você pode escolher o ‘amigo da vez’, aquele não bebe e consegue deixar todos em casa com segurança. O momento é de salvar vidas”, finaliza o diretor-presidente do Detran Amazonas.

*Com informações da assessoria

