Vizinho denuncia e dupla é presa após extorquir casal de idosos no interior do AM

Tapauá (AM) – Rodrigo Braga Brandete e Lázaro Martins Ramos, ambos de 25 anos, foram presos na quinta-feira (4), por extorsão praticada contra um casal de idosos, de 80 e 83 anos. A prisão ocorreu no bairro Açaí, em Tapauá, interior do Amazonas.

Segundo a delegada Kelly Souto, da 64ª DIP, as vítimas eram frequentemente ameaçadas com uma faca para entregarem dinheiro aos indivíduos. O casal não procurou a polícia anteriormente por medo das ameaças realizadas pelos suspeitos.

“Um vizinho do casal compareceu à delegacia e fez a denúncia após presenciar a ação criminosa. Verificamos que em nome de Lázaro constam vários processos investigatórios por crimes como roubo, tráfico e ameaça”, informou a delegada.

Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender a dupla criminosa.

A autoridade policial enfatizou que é importante as pessoas procurarem os órgãos competentes para denunciar esses tipos de crimes, para coibir essas práticas, bem como proteger, sobretudo, os idosos.

Rodrigo Braga Brandete e Lázaro Martins Ramos responderão por extorsão e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Mulher que participou de roubo em casa de idoso e deixou ele amarrado é presa no AM

Filho é preso por ameaçar de morte pai idoso de 67 anos em Manaus

Idoso passa mal e morre a caminho de motel com garota de programa